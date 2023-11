Um dos grãos mais antigos cultivados pelo homem e o segundo com maior escala de produção no mundo, o trigo é o ingrediente principal de diversas receitas como bolos, pães, doces e tortas. Como diziam as antigas cantigas de aniversário, o que não pode faltar em uma festa de aniversário é bolo, guaraná e muitos doces. Este é o lema da JMA confeitaria, empresa familiar que nasceu no coração de Jânio Gomes e Aldirene Soares.

Após trabalhar anos em panificação, o pai de Mateus, Miquéias e Milena ficou desempregado e usou a experiência adquirida para abrir a própria confeitaria em casa. Atualmente, Mateus se dedica às vendas de brigadeiros e brownie nas ruas de Águas Claras, Milena cuida da parte administrativa e produtos para retirada, enquanto Miquéias cria as receitas de dindins gourmet. "As criações dos produtos são feitas em família, compartilhamos ideias, estudamos os ingredientes, testamos as possibilidades, opinamos e decidimos juntos", conta Milena.

O recheio baba de moça foi o carro chefe da empresa durante muito tempo, mas, com crescimento do consumo de leite ninho, a JMA criou um recheio leve e suave, o tradicional creme ninho acompanhado de morangos que é um dos doces mais vendidos da confeitaria, por R$ 70. “A confeitaria vai além do seu sabor, envolve dedicação em busca de se aprimorar, fornecer ao cliente memórias e levar amor em forma de Doces”, destaca.



A família atende na própria residência e trabalha com encomendas de bolos, kit festa, salgados e doces. A empresa familiar também está presente na plataforma do iFood. Milena Soares ainda declara quais são os planos e projetos futuros da JMA. “Até aqui o Senhor tem nos abençoado, e nosso próximo passo será abrir a loja física”, relata.

Um pedacinho francês

Apesar do sucesso nos bolos, quando o assunto é trigo não se pode deixar de falar dos pães. Para isso, a La Panière, casa de pães chefiada por Laurence, traz para a capital um pedaço da França e da tradição familiar na degustação do pão. "Nosso diferencial é o processo de produção seguindo a forma tradicional da fermentação natural, ainda assim pensando no paladar brasileiro", afirma Laurence.

A La Panière trabalha com farinhas importadas francesas que dão um gosto diferenciado aos produtos. O folhado de chocolate, pain au chocolat, é um dos alimentos com trigo mais diferenciados da casa, pelo sabor, mas também pelo tamanho do folhado em relação à média. "As pessoas em Brasília estão com o paladar cada vez mais apurado e existem cada vez mais padarias de fermentação natural oferecendo pães de qualidade", explica.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel