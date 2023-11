Conheça os restaurantes que investem na confecção de pratos com polvo

Entre o vasto leque de frutos do mar, o polvo é um dos que mais ganham destaque, não somente por ter exóticos tentáculos, mas pelo sabor marcante. Apesar de não haver mar na capital federal, o refinado molusco marinho se tornou uma iguaria muito amada e apreciada pelos brasilienses.

Como o molusco marinho precisa da técnica adequada para adquirir o ponto correto, muitas pessoas vivenciam experiências ruins e, apesar da qualidade do alimento, ficam com receio. "Acredito que o brasiliense tem se interessado mais pelo polvo, porém ainda é um prato que gera uma certa desconfiança, principalmente pelas experiências que as pessoas já tiveram anteriormente", declara Angélica Campos, proprietária da Taberna Lusitana.

Apesar de não ser um alimento simples, o polvo é um alimento saboroso e requintado. "O polvo é um prato obrigatório em qualquer restaurante contemporâneo ou de cozinha elaborada. A forma mais pedida é grelhado, com risoto, ou até mesmo em entradas como bruschetta de carpaccio", enfatiza Flávio Vieira, diretor comercial do Grupo Petrarca.

Apesar de não ser uma cidade litorânea, os brasilienses procuram por receitas que os aproximem do mar. "Frutos do mar são bem aceitos pelos clientes de Brasília. Acredito que isso tem relação com a capital não ter mar, então a procura por estes produtos aumenta", explica Célia Oliver, proprietária do restaurante Aroma.

Polvo português

Pedaço de Portugal em Brasília, o restaurante Taberna Lusitana surgiu para trazer os pratos da gastronomia tradicional portuguesa para a cidade. "A Taberna Lusitana é um local mais elaborado que uma tasca portuguesa, mas menos sofisticada que um restaurante. Aqui encontram-se diversos pratos portugueses igualmente feitos em Portugal", explica Angélica Campos, proprietária da casa.

Os pratos com polvo que mais se destacam no restaurante são a salada de polvo ( R$ 61) e o polvo à lagareiro (R$ 171), um dos pratos mais pedidos do restaurante. "Aqui na Taberna o polvo é muito bem aceito e elogiado", enfatiza Angélica.

É disso que o povo gosta

Referência gastronômica, o restaurante Aroma se orgulha por ter recebido prêmios que reconhecem a qualidade do chef da casa. “Nosso diferencial está na qualidade e nos pratos que são criados com muita criatividade pelo chefe Ronny Peterson, este ano premiado como Melhor Chef da Cidade pela terceira vez”, define Célia Oliver, proprietária da casa.

Com pratos contemporâneos, a receita do chef Ronny que se destaca é o polvo a provençal com nhoque de baroa ao molho zafferano (R$ 142). “O polvo grelhado está em primeiro lugar na forma de consumo”, relata Célia.

Polvo criativo

Chef premiado e renomado, Marcelo Petrarca coleciona três restaurantes em Brasília, inclusive o Lago Restaurante. O menu da casa é marcado pelas receitas que misturam técnicas internacionais com a tradição da gastronomia brasileira.

A receita com polvo do restaurante que se destaca é o risoto de açafrão e polvo (R$ 145), prato que carrega a identidade do chef. “É um prato sofisticado e as pessoas que não têm o hábito de comer, quando provam se encantam”, diz Flávio Vieira, diretor comercial do Grupo Petrarca.

Prepare os tentáculos

Inaugurado há 15 anos, o restaurante Grand Cru oferece aos clientes uma coleção de rótulos e um menu contemporâneo de qualidade. "Tem uma decoração imersiva no mundo dos vinhos que o torna único, além de uma culinária diversificada e primorosamente executada", enfatiza Fernando Rodrigues, sócio do restaurante.

Como a procura pelo polvo para harmonizar com os rótulos está em alta, Fernando Rodrigues indica o tentáculo de polvo grelhado com batatas espanholas com toques de páprica defumada e azeitonas e vinagrete de framboesa (R$ 189). "O polvo é uma iguaria muito consumida na forma de vinagrete como entrada ou grelhado como prato principal", define ele.

Fogo no polvo

Inaugurado como uma lanchonete e posteriormente consolidado como restaurante, o Bla's preza pela gastronomia criativa e experimental. "O diferencial era ter essa cozinha criativa, que a gente ia inventando pratos e criando coisas diferentes", ressalta Gabriel.

Orgulhoso por servir pratos de qualidade, Gabriel indica o polvo grelhado na brasa, com arroz negro, coalhada fresca, tomate cereja e chips de batata (R$ 95). "Acredito que o nosso é um dos melhores pratos de polvo da cidade e o mais barato em relação ao custo benefício", enfatiza ele.

Na boca do povo

Com recém completados cinco anos de história, o restaurante italiano A Mano é um dos mais prestigiados da capital. Sob o comando de Leandro Pompeo, Tiago Boita e Kakay, a casa segue uma culinária italiana contemporânea em uma combinação que une massas frescas com frutos do mar e cortes especiais de carnes. “Preparar um bom polvo tem seus desafios e segredos, para que ele fique no ponto certo, bem apresentável e saboroso”, declara o sócio do restaurante, Leandro Pompeo.

A receita que ganha destaque por parte do restaurante é o Tentáculos de polvo sob a cama de molho provençal, crocante de manjericão, guarnecido de batata defumada e palha de mandioquinha (R$ 139). “É um dos pratos mais charmosos da casa. Me arrisco a dizer, inclusive, que nesta forma de preparo e apresentação somos um dos únicos aqui em Brasília”, enfatiza.