Banda cover One Love & Orquestra celebra o U2 em show nesta sexta

A banda de cover U2 One Love se apresenta hoje no Centro de Convenções Ulysses(foto: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM)

U2 é considerado um dos mais influentes grupos do mundo, além de ser atribuída a ele o fato de inspirar inúmeros outros artistas. E, no espetáculo desta sexta-feira (16/8), U2 One Love & Orquestra, esse legado da banda, natural de Dublin (Irlanda), ganha destaque. Com duas sessões marcadas — uma para às 19h e outra para às 21h —, a banda cover U2 One Love se apresenta no Ulysses Centro de Convenções (Setor de Divulgação Cultural).

O vocalista da banda, Sérgio Rosa, não esconde a emoção para se apresentar ao lado dos colegas no quadradinho. "Ano passado rodamos o Brasil e faltou estar em Brasília. Muita ansiedade para agitar essa turma boa da capital federal", confessa o cantor de cover.

*Estagiário sob supervisão de Severino Francisco