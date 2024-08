7naRoda passa a se apresentar na Infinu após fechamento do Calaf

Depois de 17 anos de shows semanais no Calaf, o grupo inicia um novo ciclo - (crédito: Reprodução)

O grupo 7naRoda encerrou sua longa jornada de espetáculos no Calaf após 17 anos de carreira e parceria com a casa de shows. Nesta semana, a banda anunciou que A melhor terça do mundo, sua agenda fixa de apresentações, passará a ser realizada na Infinu. O show de estreia ocorrerá na próxima terça-feira (20/8), a partir das 20h.

“Foram 831 terças e mais de 300 mil pessoas nos assistindo, sempre no mesmo local”, relembra um dos integrantes, em nota. A expectativa do conjunto é aumentar ainda mais o reconhecimento do samba raiz neste novo palco. O 7naRoda é reconhecido por seu trabalho autoral e por prestar reverência a esse estilo musical.

A versatilidade e competência dos músicos garantiram o reconhecimento como a roda de samba mais tradicional de Brasília. A banda transita entre clássicos de grandes mestres do samba, composições próprias e sucessos mais recentes de artistas renomados do cenário nacional.