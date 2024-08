Prêmio que celebra aproximação com Portugal será realizado em setembro

Brasil e Portugal compartilham um elo inquestionável, muito além do idioma falado. Prova disso é a mais recente edição do Prêmio Aproxima Portugal-Brasil 2023, outorgado aos vencedores no mês que vem, em 12 de setembro, durante premiação solene no Pátio da Galé, em Lisboa (Portugal). Ao todo, são 11 categorias diferentes passíveis de receber o prêmio, concedido a personalidades brasileiras e portuguesas que tenham se destacado no fortalecimento dos laços entre os dois países. Entre as categorias da premiação estão Empreendedorismo Feminino, Cultura & Educação, Responsabilidade Social & Ambiental, e Diplomacia & Relações Internacionais, por exemplo.

Otacílio Soares, presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira, instituição responsável pela organização do prêmio, adverte sobre a importância de reconhecer os agentes que promovem a aproximação entre as duas nações. “O Prêmio Aproxima Portugal-Brasil 2023 destaca a dedicação e visão estratégica daqueles que desempenham um papel fundamental na promoção da cooperação entre duas nações que partilham mais de 500 anos de história”, lembra Soares, em nota, sobre a relação histórica entre Brasil e Portugal, antigas colônia e metrópole, respectivamente.

Durante a premiação — evento que promete reunir mais de 200 personalidades de ambos os países —, será apresentado um plano de ações organizado pelo estado de Minas Gerais. O planejamento busca implementar algumas colaborações em cidades portuguesas, ao dar continuidade a um projeto de aproximação iniciado em 2014.