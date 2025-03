Show do dou Acústico Navaranda chega no Teatro Royal Tulip

A dupla paulistana Acústico Navaranda chega à cidade com a promessa de um espetáculo forte e intimista no Teatro Royal Tulip. Formada pelos amigos Cello e Éder, a dupla surgiu a partir de apresentações informais em suas varandas. As vozes que ecoavam naquele ambiente cercado por amigos e familiares começaram a atrair um público cada vez maior, levando-os a se apresentar nos palcos do Brasil.

Após oito anos de trajetória, a dupla conquistou uma base de fãs sólida nas redes sociais e nas plataformas de streaming. Éder conta ao Correio que as redes vão para além das métricas. "A gente se guia pelo sentimento do público. Quando vemos os comentários de quem escuta nossas músicas no streaming ou nos encontra depois de um show e diz que alguma música marcou um momento especial da vida. É isso que realmente importa para nós. Os números são consequência desse impacto real na vida das pessoas", diz.

Nostálgicos e românticos, Celso e Eder se apresentam apenas com um violão e vozes harmonizadas. O intimismo característico da dupla encara um repertório que abrange desde clássicos do rock dos anos 1980, como Everybody wants to rule the world até baladas contemporâneas. As melodias, suavizadas pela interpretação dos dois, dispensam qualquer aparato de percussão ou guitarras amplificadas. "O formato voz e violão nos permite trazer uma interpretação mais pessoal e intensa para cada música. Nossa intenção nunca foi apenas 'tirar elementos', mas, sim, destacar a essência da canção e criar uma conexão mais direta com quem está ouvindo", explica Éder.

Serviço:

Acústico NAVARANDA

Sexta-feira (21/3), a partir das 18h

Teatro Royal Tulip - SHTN Trecho 1, Brasília, DF

Ingressos disponíveis no Sympla, a partir de R$95 (meia)