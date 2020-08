Caixa informa pagamento do auxílio emergencial para 5,6 milhões de pessoas nesta sexta-feira

RH Rosana Hessel

(foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press - 24/7/20 )

A Caixa Econômica Federal informou que pagou, nesta sexta-feira (21/08), o auxílio emergencial de R$ 600 para mais 5,6 milhões de pessoas. De acordo com os dados do banco, R$ 170,3 bilhões foram pagos para 66,7 milhões de beneficiários do programa. Desse total, 19,2 bilhões são pessoas incluídas no Bolsa Família e, o restante, no Cadastro Único e no aplicativo ou no site da instituição.

Os dados da Caixa revelam ainda que 7,6 milhões de pessoas já receberam a 5ª parcela do benefício que o governo pretende prorrogar novamente até o fim do ano, somando R$ 6 bilhões pagos. O valor para os próximos meses, no entanto, ainda não está definido de acordo com declarações do presidente Jair Bolsonaro, mas ele e o ministro da Economia, Paulo Guedes, sinalizaram que o valor será inferior aos atuais R$ 600.

Em média, o custo mensal do programa é de R$ 50 bilhões. O custo para os cinco meses do auxílio emergencial está estimado pelo governo em R$ 254,4 bilhões. Até hoje, R$ 182,8 bilhões foram pagos pela União para a Caixa, conforme dados do Tesouro Nacional no painel com atualização diária dos dados fiscais das medidas contra a pandemia de covid-19. Esse dado é superior ao que está sendo declarado pelo banco.

Neste sábado (22/8), a Caixa vai abrir 770 agências em todo o país para continuar o pagamento do auxìlio emergencial. No Distrito Federal, 10 agências vão funcionar das 8h às 12h.