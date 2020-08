Veja quais agências da Caixa pagam o auxílio emergencial neste sábado

MB Marina Barbosa

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Caixa Econômica Federal vai abrir 770 agências neste sábado (22/08) para dar continuidade aos pagamentos do auxílio emergencial e do saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). No Distrito Federal, 10 agências vão abrir das 8h às 12h (veja a lista abaixo).

Segundo a Caixa, cerca de 4 milhões de brasileiros nascidos em junho poderão fazer o saque do auxílio emergencial a partir deste sábado. São trabalhadores que tiveram o benefício depositado nas suas contas digitais no último dia 07 e agora poderão usar o benefício em espécie. A maior parte deles está recebendo a quarta parcela dos R$ 600, mas uma parcela também recebendo a primeira parcela do auxílio.

Também terá início neste sábado o saque emergencial do FGTS para os trabalhadores nascidos em março. São mais 3,9 milhões de trabalhadores que receberam os recursos, no limite de R$ 1.045, em 13 de julho pelo Caixa Tem e, agora, poderão fazer o saque em espécie do saldo que ainda não foi utilizado de forma digital.

A Caixa lembra que o saque em dinheiro não é obrigatório, pois esses recursos continuam disponíveis pelo Caixa Tem. O aplicativo permite o pagamento de contas, a realização de compras e, a partir deste sábado, também vai permitir a transferência desses recursos para outras contas bancárias.

O banco ainda garantiu que "todas as pessoas que procurarem atendimento durante o funcionamento das agências serão atendidas" neste sábado. Por isso, avisa que "não é preciso chegar antes do horário de abertura".

Veja as agências que abrirão no Distrito Federal neste sábado, das 8h às 12h:

Ceilândia Centro

Ceilândia Norte

Setor Comercial Sul

Setor Central do Gama

Paranoá

Setor Comercial Central de Planaltina

Recanto das Emas

Samambaia Norte

Sobradinho

Taguatinga Centro