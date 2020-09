Vira-lata caramelo aparece no comercial da nota de R$ 200; veja o vídeo

CB Correio Braziliense

Montagem mostra vira-lata na nota de R$ 200: o animal não entrou na cédula, mas ganhou uma ponta em comercial - (foto: Reprodução/Internet)

Ele não conseguiu estampar a nova nota de R$ 200, mas abocanhou uma ponta no vídeo de divulgação da nova cédula de real. O vira-lata caramelo aparece na peça publicitária realizada pelo Banco Central para anunciar a novidade monetária.

O vídeo de 30 segundos, no qual o BC explica os itens de segurança da nova nota, termina com uma mulher presenteado a mãe. No sofá, com as duas, um vira-lata caramelo. Assista:

A inclusão do animal não é por acaso. Quando a criação da cédula de R$ 200 foi anunciada, uma campanha na internet passou a defender que o cachorro fosse o animal a ilustrar a nota. Até mesmo um modelo com o vira-lata passou a circular nas redes sociais.

Brincadeiras à parte, a proposta era levada a sério pelos defensores dos direitos dos animais. "A inclusão do vira-lata caramelo na cédula é incentivo não só para a adoção, mas também para o controle da espécie", dizia o texto de uma petição on-line.

Diante da campanha, o Banco Central anunciou que o animal seria o lobo-guará, um dos mais votados pelos brasileiros durante uma consulta feita em 2001. Porém, a instituição disse que não descartava uma ação que incluísse o vira-lata caramelo, o que acabou ocorrendo de fato.