Balança comercial tem superávit de US$ 6,1 bi em setembro

MB Marina Barbosa

Brasil elevou exportações para Ásia e Oceania, sobretudo as do agronegócio. Mas vendeu menos para Europa e Américas - (crédito: Júlio Jacobina/DP/D.A Press - 19/12/8)

A balança comercial brasileira apresentou um superávit de US$ 6,164 bilhões em setembro. O resultado é 62% melhor que o do mesmo mês do ano passado, mas é fruto de um recuo das exportações e, também, das importações.

Dados divulgados nesta quinta-feira (01) pelo Ministério da Economia revelam que, em setembro, as exportações somaram US$ 18,459 bilhões e as importações, US$ 12,296 bilhões. Houve, portanto, uma queda de 9,1% das exportações e um recuo de 25,5% nas importações, que já haviam desabado 25% em agosto.

De acordo com o resultado da balança comercial, a queda das exportações é reflexo de um decréscimo de 18,7% nas vendas externas da indústria de transformação, que foi puxado por plataformas, óleos combustíveis de petróleo, tabaco, frango e ferro. Por outro lado, as exportações da agropecuária voltaram a subir (3,2%), assim como as da indústria extrativa (9,2%).

Nas importações, o recuo também foi puxado pela indústria de transformação (-24,8%). Mas houve um recuo significativo na indústria extrativa (-50%) e uma desaceleração na agropecuária (-2,8%). No mês passado, o país comprou menos pescado, borracha, trigo, cacau e produtos hortícolas do exterior.

Acumulado positivo

No ano, o Brasil acumula um saldo positivo de US$ 42,4 bilhões na balança comercial, fruto de US$ 156,7 bilhões de exportações e de US$ 114,3 bilhões de importações. O resultado é 18,6% maior que o do mesmo período do ano passado. Porém, aponta uma queda de 7% das exportações e de 14% das importações. É que, ao longo de 2020, o país elevou as exportações para a Ásia e para a Oceania, sobretudo as do agronegócio. Mas passou a vender menos para a Europa e para as Américas. E, junto a isso, passou a importar menos, tanto produtos agropecuários quanto industriais, devido à crise da covid-19.