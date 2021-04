Novo auxílio será pago a 2,17 milhões de pessoas nesta sexta-feira

MB Marina Barbosa

O novo auxílio emergencial será pago a mais um grupo de brasileiros nesta sexta-feira (8/4). Desta vez, 2,17 milhões de pessoas que nasceram em fevereiro vão receber a primeira parcela do benefício, que varia enter R$ 150, R$ 250 e R$ 375.

Este será o segundo dia de depósitos do novo auxílio, que começou a ser pago na terça-feira (6/4). O pagamento segue o calendário apresentado na semana passada pelo governo, que divide os depósitos de acordo com o mês de nascimento do trabalhador.

De acordo com o Ministério da Cidadania, os pagamentos desta sexta-feira totalizam R$ 450 milhões e mais R$ 511 milhões serão liberados no domingo (11/04), com o pagamento de 2,45 milhões de pessoas nascidas em março.

"Levando em conta os 2,36 milhões que receberam na terça e os repasses totalizados até domingo, serão sete milhões de famílias contempladas com a primeira parcela do Auxílio Emergencial 2021 e um total de R$ 1,45 bilhão investidos nos pagamentos nesta primeira semana", calculou o ministro da Cidadania, João Roma.

A primeira parcela do novo auxílio emergencial será paga até o dia 30 e, por enquanto, só pode ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento de contas e compras. Os saques em dinheiro só estarão disponíveis a partir de 4 de maio. Por isso, a orientação do governo é de que não é preciso ir às agências da Caixa Econômica Federal agora.

Segundo a Caixa, apenas quem teve a conta do Caixa Tem deve ir a uma agência para retomar o acesso e poder usar o auxílio emergencial pelo aplicativo. O bloqueio, no entanto, tem ocorrido com frequência, sobretudo entre quem trocou de celular recentemente. A Caixa explicou que “para segurança do próprio usuário, o aplicativo CAIXA Tem aceita apenas o cadastro de uma conta por número de celular (chip) e até duas por dispositivo”. Segundo o banco, é possível tirar dúvidas sobre o novo auxílio por meio da central telefônica 111 e do site auxilio.caixa.gov.br.