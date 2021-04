Casa Branca buscará reforçar fabricação de semicondutores nos EUA

AF Agência France-Presse

(crédito: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

A Casa Branca anunciou nesta sexta-feira (9/4) que realizará uma cúpula virtual com diretores de empresas afetadas pela escassez mundial de semicondutores, para estudar como reforçar sua produção nos Estados Unidos.

Neste encontro que acontecerá na segunda-feira (12/4), o governo de Joe Biden reunirá os presidentes de 19 grupos americanos ou implantados nos Estados Unidos, entre eles da Alphabet (matriz da Google), Intel, Ford, General Motors e TSMC.

Os participantes do encontro discutirão "medidas para reforçar a resiliência das redes de abastecimento americanas de semicondutores e outros setores chave", disse a Casa Branca.

A reunião será presidida pelo diretor do Conselho Econômico do governo, Brian Deese, e pelo conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan. A secretária do Comércio, Gina Raimondo, também vai participar, informou a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki.

Reforçar a fabricação de semicondutores está dentro dos objetivos do plano de infraestrutura de Biden, apresentado no final de março.

A escassez desses componentes obrigou alguns fabricantes de automovéis a interromperem várias vezes suas linhas de montagem.