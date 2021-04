Auxílio emergencial: Caixa esclarece dúvidas sobre nova etapa de pagamentos

JV João Vitor Tavarez*

(crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil)

A Caixa Econômica Federal realiza, nesta sexta-feira (9/4), o segundo pagamento do auxílio emergencial. Agora é a vez de trabalhadores nascidos em fevereiro receberem a primeira parcela do benefício, com valor médio de R$ 250. Na terça-feira (6), o banco iniciou o depósito do recurso aos aniversariantes de janeiro. Até o fim de abril, cerca de 40 milhões de famílias vão receber a parcela 1 na poupança digital, de acordo com o Ministério da Cidadania.



Para esclarecer informações, o presidente do banco estatal, Pedro Guimarães, promoveu a segunda live no canal oficial da instituição no YouTube. No último encontro, o representante disse que a Caixa vai promover lives a cada dois dias nesta primeira fase de pagamentos.

Guimarães abriu o a sessão virtual explicando os canais digitais para esclarecer informações do programa e o calendário de pagamentos, que segue o mês de aniversário dos beneficiários. Em relação ao crédito da parcela 1, o cronograma obedece uma média de créditos a cada dois dias úteis.

Pedro Guimarães explicou os requisitos exigidos para receber o benefício, período de saque e transações financeiras por meio do aplicativo Caixa Tem. Em relação aos saques do dinheiro para nascidos em abril, o prazo inicia em 4 de maio e termina em 4 de junho, seguindo a ordem do mês de aniversário.

Além disso, reforçou que a população “não precisa ir às agências para receber o auxílio emergencial”, pois os canais de atendimento da Caixa e aplicativos atendem às principais dúvidas e orientações para atualização cadastral do benefício. Mas, ponderou: “aqueles usuários que trocaram de número celular precisam renovar os dados na agência, a fim de se minimizarem as chances de fraudes”.

Em processamento

Guimarães esclareceu que dúvidas relacionadas a “Pagamento em processamento” devem ser pesquisadas no Ministério da Cidadania — responsável por esse tipo de análise.

Bolsa Família

Beneficiários do Bolsa Família começam a receber no dia 16/4, seguindo a ordem do último dígito do Número de Identificação Social — que totaliza 10 algarismos. Até 30/4 todo esse grupo deve receber a parcela 1.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro