Auxílio será pago a 2,38 milhões de pessoas nesta terça-feira

MB Marina Barbosa

(crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil)

O novo auxílio emergencial será pago a mais 2,38 milhões de pessoas nesta terça-feira (13/04). Segundo o calendário de pagamentos do governo, é a vez de os brasileiros nascidos em abril receberem a primeira parcela do benefício.

"Os trabalhadores que se inscreveram pelos meios digitais e os integrantes do Cadastro Único do Governo Federal nascidos em abril receberão a primeira parcela do Auxílio Emergencial 2021 nesta terça-feira", lembrou o Ministério da Cidadania.

Segundo a pasta, os pagamentos para essas 2,38 milhões de famílias somam R$ 492,87 milhões. Com isso, vai chegar a R$ 1,94 bilhão o total de repasses já realizados neste ano pelo novo auxílio emergencial. Os pagamentos começaram na semana passada e já chegaram a 7 milhões de pessoas nascidas em janeiro, fevereiro e março.

Saques em maio

O calendário de pagamento da primeira parcela do novo auxílio emergencial segue até o dia 30, de acordo com o mês de nascimento dos trabalhadores. Os recursos devem ser utilizados pelas contas sociais digitais do Caixa Tem, pois os saques só serão liberados em maio.

Neste ano, o auxílio pode ser de R$ 150, R$ 250 ou R$ 375, de acordo com a formação familiar. Segundo o Ministério da Cidadania, os valores são um reflexo do teto de R$ 44 bilhões estipulado para o auxílio deste ano pela PEC Emergencial.