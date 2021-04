Governo antecipa saques do novo auxílio emergencial; veja datas

MB Marina Barbosa

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O governo federal decidiu antecipar o calendário de saques do novo auxílio emergencial. A medida foi anunciada nesta quinta-feira (15/04), em meio à reclamação de diversos brasileiros que têm tido dificuldades para acessar o Caixa Tem e, consequentemente, usar os recursos do auxílio emergencial.

A primeira parcela do novo auxílio emergencial começou a ser paga na semana passada, mas só poderia ser sacada entre 4 de maio de 4 de junho. A medida visava evitar aglomerações nas agências da Caixa Econômica Federal, mas acabou sendo revista porque muitos brasileiros estão com o acesso ao Caixa Tem bloqueado.

Diante desse impasse, o governo antecipou para o período entre 30 de abril e 17 de maio os saques da primeira parcela do auxílio emergencial dos brasileiros que não pertencem ao Bolsa Família. O calendário de saques, contudo, também será escalonado de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. Por isso, quem nasceu em janeiro poderá fazer o saque em 30 de abril, já quem nasceu em fevereiro terá o saque liberado em 3 de maio e assim por diante.

"A mudança mais significativa é para os aniversariantes dos últimos dois meses do ano. Pelo calendário que vigorava até então, os nascidos em novembro poderiam realizar os saques em 1º de junho. Agora, eles poderão retirar o dinheiro em 14 de maio", destacou o Ministério da Cidadania. "A portaria a ser publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (16.04) vai abreviar em até 17 dias, em alguns casos, o prazo para que famílias tenham acesso aos recursos voltados para combater os efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus", acrescentou.

A pasta, por sinal, também fez ajustes nos dias de depósito do auxílio emergencial para os brasileiros nascidos em novembro e dezembro. Quem nasceu em novembro teria o auxílio depositado em conta no próximo dia 29, mas agora vai receber no dia 28. Já quem nasceu em dezembro teria o depósito no dia 30 e, agora, receberá no dia 29.

Veja as novas datas de saque da primeira parcela do novo auxílio emergencial:

Nascidos em janeiro: 30 de abril

Nascidos em fevereiro: 03 de maio

Nascidos em março: 04 de maio

Nascidos em abril: 05 de maio

Nascidos em maio: 06 de maio

Nascidos em junho: 07 de maio

Nascidos em junho: 10 de maio

Nascidos em agosto: 11 de maio

Nascidos em setembro: 12 de maio

Nascidos em outubro: 13 de maio

Nascidos em novembro: 14 de maio

Nascidos em dezembro: 17 de maio