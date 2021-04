Auxílio emergencial será pago a 10 milhões de beneficiários do Bolsa Família

MB Marina Barbosa

(crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil - 7/4/20)

Dois em cada três beneficiários do Bolsa Família terão direito ao auxílio emergencial neste ano. As informações dos lares que são atendidos pelo Bolsa Família mas vão receber, no lugar, o novo auxílio foram liberadas nesta quinta-feira (15/04) pelo governo, que dá início ao pagamento desses brasileiros nesta sexta-feira (16/4).

Além de atender os trabalhadores informais que estão sem renda na pandemia de covid-19, o auxílio emergencial é pago automaticamente para os beneficiários do Bolsa Família quando for mais vantajoso financeiramente. E, neste ano, será pago a 10 milhões dos 14,6 milhões de lares que estão inscritos no programa.

De acordo com o Ministério da Cidadania, 5,098 milhões de mulheres chefes de famílias terão direito ao auxílio emergencial de R$ 375, no lugar do Bolsa Família. Além disso, 3,34 milhões de beneficiários vão receber o auxílio de R$ 250 e 1,56 milhão terão direito ao auxílio de R$ 150, destinado a famílias unipessoais.

Neste mês de abril, os repasses do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família vão somar R$ 2,98 bilhões. O governo ainda vai liberar R$ 853 milhões para os outros R$ 4,59 milhões de beneficiários que não se encaixaram nas regras do auxílio. Os pagamentos seguem o calendário habitual do Bolsa Família, que, neste mês, começa nesta sexta-feira e vai até o dia 30.

Quem não tiver o Bolsa Família substituído pelo auxílio emergencial e não concordar com a avaliação do governo pode contestar essa avaliação. A contestação pode ser feita até 1º de maio no portal de Consultas da Dataprev - o mesmo site que esses brasileiros devem acessar para saber se foram aprovados para receber o auxílio.

Total de beneficiários

Com a aprovação do auxílio emergencial para 10 milhões de pessoas do Bolsa Família, sobe para 50,6 milhões o número de brasileiros que vai receber o novo auxílio emergencial. É que o governo inicialmente aprovou o cadastro de 40,4 milhões e, depois, também autorizou o pagamento para mais 236 mil pessoas.

Neste ano, contudo, o teto estipulado para o auxílio emergencial é de R$ 44 bilhões, isto é, bem menos que os R$ 293 bilhões pagos em 2020. Por isso, o governo limitou o pagamento do auxílio emergencial a quatro parcelas nos valores de R$ 375, R$ 250 e R$ 150.