Claro amplia produção de energia limpa no Distrito Federal

GB Gabriela Bernardes*

(crédito: Brasal/Divulgação)

Como uma nova etapa de seu programa para o fomento do uso de energia sustentável, a empresa de telecomunicações Claro anunciou, nesta sexta-feira (7/5), que acaba de energizar mais uma usina solar no Distrito Federal. A usina, construída pela multinacional EDP, possibilitará abastecer 110 unidades da empresa de telecomunicações e evitará a emissão de 490 toneladas de gás carbônico, o que corresponde ao plantio de 2.721 árvores.

A usina, instalada em uma área de aproximadamente 6 hectares, possui 11.880 módulos fotovoltaicos com potências de 325Wp e 330Wp, além de 25 inversores, capazes de gerar 6.540 MWh/ano. Esta energia é equivalente ao consumo de 2.725 residências com uso médio anual de 2.400kWh.

Este é o segundo projeto da EDP para a operadora no segmento de energia solar. Em junho de 2020, a empresa entregou para a Claro quatro usinas solares de geração distribuída. Os empreendimentos, localizados em uma área de 5,8 hectares no município de Taubaté, em São Paulo, têm capacidade instalada de mais de 4 megawatts-pico (MWp) e garantem o fornecimento de energia renovável a 516 unidades consumidoras da Claro no estado de São Paulo.

Lançado em 2017, o projeto "A Energia da Claro" prioriza o uso de fontes renováveis e ações de proteção ao meio ambiente em todas as operações e instalações da empresa no Brasil. “O ‘Energia da Claro’ é considerado atualmente o maior programa de geração distribuída do país e a parceria estabelecida com a EDP reforça o compromisso da empresa com a inovação e com a sustentabilidade. O investimento constante para inauguração de novas usinas e diversificação das matrizes energéticas, dentro de um programa próprio de energia renovável, prova a importância com que o tema é tratado pela companhia”, afirma Hamilton Ricardo Pereira da Silva, diretor de Infraestrutura da Claro.

De acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), em 2021, o Brasil ultrapassou a marca de 8 gigawatts (GW) de potência instalada na fonte solar fotovoltaica, sendo 4,9 GW em geração centralizada e pouco mais de 3,1 GW na geração distribuída. Desde 2012, já foram investidos mais de R$ 35,4 bilhões no setor, que geraram 210 mil empregos e arrecadação de R$ 10,4 bilhões em tributos, evitando a emissão de mais de 1,1 milhão de toneladas de CO2 na atmosfera.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro