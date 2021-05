Economia britânica tem queda no 1º trimestre mas aponta a recuperação

AF Agência France-Presse

(crédito: Wikimedia Commons)

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido retrocedeu 1,5% no primeiro trimestre pelo confinamento, mas um crescimento de 2,1% no mês de março aponta uma clara recuperação da atividade com o fim das restrições.

A economia registrou contração novamente em ritmo trimestral, depois do resultado positivo de 1,3% no quarto trimestre de 2020, anunciou o Escritório Nacional de Estatísticas.

A queda no primeiro trimestre é explicada principalmente por um mês de janeiro ruim, com a aplicação do terceiro confinamento na Inglaterra para frear a propagação do vírus e suas variantes.

Mas a alta de 2,1% em março representa o avanço mais forte do PIB desde agosto de 2020 e confirma as previsões dos economistas de uma forte recuperação em 2021.

O PIB britânico continua longe do nível do fim de 2019 (8,7%), antes da pandemia. Em 2020 registrou contração de 9,8%, o pior resultado em 300 anos.