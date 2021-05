Alvo da Falso Negativo, Eduardo Pojo vai para a equipe da Economia

VB Vera Batista

(crédito: Roque de Sá/Agência Senado)

A Portaria 5.040, publicada hoje no Diário Oficial da União (DOU), autorizou Eduardo Seara Machado Pojo do Rego, um dos alvos da Operação Falso Negativo, e ex-secretário adjunto de Gestão em Saúde, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, a integrar a “força” da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. O funcionário concursado do como agente administrativo do Ministério da Saúde chegou a ser preso.



A portaria é assinada pelo secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, Leonardo José Mattos Sultani. A ida do servidor poderá ocorrer a qualquer tempo, por decisão do Ministério da Economia, de acordo com o documento publicado no DOU. Nas redes sociais, Pojo escreveu que enfrenta agora “mais um desafio”.

O advogado de defesa do servidor, Antônio Lázaro Martins Neto, informou que, “inicialmente, cumpre esclarecer que Eduardo Pojo retornou ao serviço público, no Ministério da Saúde, em 11 de fevereiro de 2021”. Disse, ainda, que “recentemente, contudo, foi aprovado em um processo seletivo do Ministério da Economia, onde deverá exercer suas funções como agente administrativo.

Operação Falso Negativo

A investigação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT), executou a Operação Falso Negativo, que denunciou irregularidades na compra de testes para identificação da covid-19. Em razão da investigação, foram presos o secretário de Saúde à época, Francisco Araújo Filho, e outros gestores da Secretaria de Saúde do DF.

A CPI da Covid, que acontece no Senado Federal, já encaminhou um ofício para que a Justiça Federal compartilhe as informações da Falso Negativo. Além de Pojo, seis ex-integrantes da cúpula da Secretaria de Saúde do DF deixaram a cadeia em novembro do ano passado, após quase três meses de prisão. A juíza da 5ª Vara Criminal de Brasília que julgava os processos da Operação Falso Negativo, Ana Cláudia de Oliveira Costa Barreto, revogou as prisões, sob a justificativa de excesso de prazo na instrução criminal.

Após entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a competência para julgar os processos envolvendo a Operação Falso Negativo passou a ser da Justiça Federal. Com isso, a 5ª Vara Criminal do Distrito Federal declinou a competência para distribuição para a 12ª Vara Criminal da Justiça Federal.