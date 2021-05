Divórcio: Bill Gates já passou US$ 3 bilhões para a ex-mulher

RN Ronayre Nunes

Depois do anúncio do divórcio de Bill e Melinda Gates, o mundo está de olho em como ficará a fortuna de cerca de US$ 130 bilhões do magnata. O mistério está aos poucos sendo solucionado: o homem está somando cada vez mais transferências bilionárias para a ex-mulher.



Nesta terça-feira (18/5), Gates passou mais de US$ 850 milhões em ações da Deere&Co (uma empresa fabricante de máquinas agrícolas) para Melinda. Com mais essa bolada, o valor somado que o homem transferiu para a mulher desde 3 de maio — quando foi anunciado o divórcio — já passa dos US$ 3 bilhões. As informações são do portal Valor Investe.

Importante pontuar que estes valores foram os relatados por Gates, já que leis norte-americanas indicam a necessidade de divulgações públicas quando são movimentadas grandes quantias de dinheiro. Logo, pode existir mais dinheiro movimentado que não declarado publicamente pelo bilionário.

Além dos valores da Deere&Co, Gates já transferiu para a ex-mulher ações milionárias de um engarrafadora da Coca-Cola, de uma ferrovia canadense e de uma fábrica de equipamentos eletrônicos.