"Votar em etapas é a forma de avançar", diz deputado Ricardo Barros

O deputado federal Ricardo Barros (PP-PR), líder do governo na Câmara dos Deputados, defendeu o argumento da equipe econômica pelo fatiamento da reforma tributária para avançar nessa agenda, porque a resistência sobre cada parte acaba sendo menor e o país não vai repetir as inúmeras tentativas de reformas que acabaram não se concretizando nas últimas décadas.

“Está clara a posição do governo. Votar em etapas é a melhor forma de avançar (com a reforma) do que o conjunto, para não repetir a história de mais um relator que não consegue votar a reforma”, afirmou o deputado, nesta terça-feira (8/6), durante o seminário virtual Correio Talks, “Indústria em Debate: por uma reforma tributária ampla”, realizado pelo Correio Braziliense, em parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Barros defendeu a agenda do governo defendendo o fatiamento, começando pela unificação dos tributos federais PIS-Cofins, na criação da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), que foi bastante criticada pelos demais palestrantes por ser modificada por meio de um projeto de lei complementar e não por uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC).

Segundo ele, o governo também quer avançar na reforma e a expectativa é de que a nova comissão especial da reforma será instalada ainda nesta semana na Câmara. “O governo quer avançar, mas não quer pendurar a conta no tesouro nacional”, garantiu, ele, defendendo um exercício melhor elaborado sobre ganhos e perdas.

Para o líder do governo, estados e municípios querem repassar o custo dessa reforma tributária para a União, com a criação de um fundo de compensação custeado pelo governo federal. Ele justificou que esse é um dos motivos para a resistência do governo e do ministro da Economia, Paulo Guedes, para que a reforma tributária que vem sendo defendida pelos entes federativos avance. Nesse sentido, ele sugeriu um fundo de equalização para a transição do novo sistema tributário custeado pelos próprios entes federativos, no qual quem ganha com a reforma, deposita; e quem perde, saca.

Na avaliação do parlamentar, não há consenso entre estados e municípios em torno da reforma ampla, pois cada um tem um objetivo. Segundo ele, no caso do contribuinte, o objetivo com a reforma tributária é pagar menos imposto. Para os estados, o objetivo é tomar mais dinheiro da União, e, para o governo federal, arrecadar mais. “No momento é preciso uma decisão mais clara de estados e municípios, se querem, de verdade, participar da mudança dos tributos”, frisou.

Corporativismo

O deputado apontou como motivos para a falta de avanço na reforma tributária a burocracia e o corporativismo, principalmente, de fiscais da Receita Federal, porque, segundo ele, perderiam poder de fiscalização se a arrecadação e os repasses fossem feitos de forma automática como é previsto com a criação de um imposto único.

“Não se chega a uma solução porque temos uma herança da burocracia portuguesa que nos faz ter muita dificuldade de simplificar”, afirmou. “Fomos abduzidos pelo corporativismo”, acrescentou em referência às críticas às categorias que não querem abrir mão do poder de fiscalização. “A questão da administração compartilhada poderia ser feita a cada lançamento da nota e o dinheiro poderia ser distribuído na conta de cada ente. Não vejo dificuldade nisso, mas a fiscalização perde força e não dá mais para o contribuinte ajoelhar aos pés do fiscal”, disse.

Além de do líder do governo na Câmara, participaram do seminário virtual o conselheiro da CNI, Armando Monteiro, o senador Roberto Rocha (PSDB-MA), a jurista Melina Rocha, professora e consultora especializada em IVA/IBS, o deputado Alexis Fonteyne (Novo-SP) e o economista Bernard Appy, diretor do Centro de Cidadania Fiscal (CCiF).