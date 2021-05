Armando Monteiro

Conselheiro Emérito da Confederação Nacional da Indústria (CNI), ARMANDO MONTEIRO NETO foi Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior no período de janeiro de 2015 a maio de 2016. Foi Deputado Federal por três mandatos (1999-2011) e Senador por um mandato (2011-2019), representando o Estado de Pernambuco. Também presidiu a própria CNI por dois mandatos (2002-2010), tendo exercido ainda em parte desse período (2003-2005) a função de Presidente do Conselho Nacional do SEBRAE. Anteriormente, foi Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco – FIEPE (1992-2002). Atualmente, é membro do Conselho Administrativo da NORAÇO S.A. Ind. e Com. de Laminados, empresa na qual foi Diretor Superintendente (1984-1998) antes de se dedicar às atividades sindicais e parlamentares. Foi ainda Diretor Presidente da FIVES LILLE Industrial do Nordeste S.A.