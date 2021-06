Confira calendário de pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial

FF Fernanda Fernandes

(crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil)

A Caixa Econômica Federal anunciou, nesta terça-feira (15/6), o novo calendário do auxílio emergencial, que antecipou todos os pagamentos da terceira parcela para junho e incluiu um quarto ciclo do benefício, sinalizando a prorrogação do programa, até outubro, como vem sendo prometido pelo ministro da Economia, Paulo Guedes.

Em transmissão ao vivo, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, anunciou as novas datas e informou que a 4ª parcela também será antecipada, em breve. “A antecipação funcionou muito bem”, disse, referindo-se à providência já adotada com relação à segunda parcela do auxílio emergencial .

O ministro Paulo Guedes vem afirmando que estenderá o pagamento do auxílio emergencial até outubro, prazo em que acredita que será mitigada a pandemia do novo coronavírus, devido ao avanço da campanha de vacinação no país.

Para Carlos Eduardo Oliveira Jr, conselheiro no Conselho Federal de Economia (Cofecon), a extensão das parcelas vem em momento oportuno, mas o valor ainda é baixo. “A pessoa consegue comprar uma cesta básica, mas não tem como comprar o botijão de gás, essencial para que ela cozinhe, que está com valor elevado devido à inflação”, observou.

Hoje, existem 39,2 milhões de cadastros no auxílio emergencial, e a expectativa é de que os gastos com a prorrogação até outubro sejam os mesmos dos últimos três meses: R$ 26,5 bilhões. Em 2020, foram destinados mais de R$ 275 bilhões ao auxílio emergencial, atingindo 67,9 milhões de cidadãos. Hoje, o sistema não permite novos cadastros.

Para quem recebe Bolsa Família, nada muda, e os pagamentos continuarão sendo feitos de acordo com o calendário normal do programa. Em junho, o início dos repasses será na próxima quinta-feira (17), para quem tem Número de Identificação Social (NIS) com final 1.

Calendário de pagamentos da 3ª parcela

Data de nascimento — Depósito — Saque em dinheiro

Janeiro — 18/6 — 1/7

Fevereiro — 19/6 — 2/7

Março — 20/6 — 5/7

Abril — 22/6 — 6/7

Maio— 23/6 — 8/7

Junho — 24/6 — 9/7

Julho — 25/6— 12/7

Agosto — 26/6 — 13/7

Setembro — 27/6 — 14/7

Outubro — 29/6 — 15/7

Novembro — 30/6 — 16/7

Dezembro — 30/6 — 19/7

Fonte: Caixa Econômica Federal