Maioria do TCU vota a favor do leilão do 5G, mas pedido de vista adia decisão

Presidente Bolsonaro e ministro Fábio Faria fizeram primeira ligação em 5G no Brasil - (crédito: Reprodução / Tv Brasil)

Com votação iniciada nesta quarta-feira (18/8), o plenário do Tribunal de Contas da União (TCU) tem sete votos favoráveis à aprovação do edital para leilão da tecnologia 5G da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A decisão foi adiada, contudo, após um pedido de vista do ministro Aroldo Cedraz. Essa é a maior licitação de radiofrequência para 5G realizada no mundo, devendo a desestatização custar cerca de R$ 35 bilhões.

O magistrado chegou a pedir um prazo de dois meses para analisar o processo, mas uma articulação encabeçada pelo ministro Jorge Oliveira, ex-governo Jair Bolsonaro, conseguiu reduzir o prazo para uma semana. Assim, o processo deve voltar a ser analisado já na próxima semana. A celeridade no processo possibilita promessa do governo de que capitais brasileiras tenham acesso ao recurso antes do fim do mandato de Jair Bolsonaro.

As vencedoras do leilão terão que construir a estrutura necessária para a oferta do serviço, que inclui a conexão de regiões remotas à internet e a construção de uma rede privativa para a administração pública federal.

