Bolsonaro: "Quem vai decidir sobre 5G sou eu"

IS Ingrid Soares

(foto: Marcos Correa/PR)

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, durante live na noite desta quinta-feira (3/9), que é ele próprio quem decidirá sobre os fabricantes de equipamentos da tecnologia 5G.

“Nós somos uma uma potência. Nós temos que ter um sistema de inteligência robusto para poder trabalhar ali na frente. Olha só, tem o negócio do 5G pela frente. Vou deixar bem claro, que vai decidir 5G sou eu. Não é terceiro, ninguém dando palpite por aí, não. Eu vou decidir o 5G. E não é da minha cabeça apenas. Eu converso com o general Augusto Heleno, do GSI. Converso com o Ramagem, chefe da Abin. Converso com o Rolando Alexandre, que é diretor-geral da Polícia Federal. E com mais inteligência do Brasil, com gente mais experiente. Converso com o governo americano. Converso com várias entidades, países, o que temos de prós e contras”, comentou o chefe do Executivo.

Apesar de o leilão ter ficado para o ano que vem, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, vem estabelecendo um diálogo com os principais fabricantes de equipamentos e infraestrutura de telecomunicações no Brasil.