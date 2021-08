Mercado Pago simplifica pedidos de empréstimo

AE Agência Estado

O Mercado Pago, fintech do Mercado Livre, quer ampliar a oferta de crédito e começou a oferecer a possibilidade de os clientes solicitarem empréstimos por meio da plataforma. O negócio começou a operar nos últimos dias e será fundamental para a companhia aumentar a sua carteira de crédito e trazer mais vendedores para o seu ecossistema financeiro. Até agora, a empresa já emprestou mais de R$ 3,2 bilhões para os seus clientes.

Anteriormente, o Mercado Pago apenas concedia empréstimos para aqueles que já tinham algum tipo de crédito pré-aprovado pela empresa. Agora, qualquer cliente pode solicitar crédito. A companhia promete uma resposta ao cliente em até dois dias.

"É uma mudança importante que vai trazer mais gente para as nossas plataformas", diz Túlio Oliveira, vice-presidente do Mercado Pago.

Essa nova estratégia também vem na hora que o open banking começa a dar os seus primeiros passos. Afinal, desde o fim da semana passada, os consumidores podem compartilhar os seus dados cadastrais e transações entre instituições financeiras.

Isso faz com que outros bancos e instituições financeiras como o Mercado Pago possam analisar mais informações e ter mais noção do risco de emprestar dinheiro para uma determinada pessoa - e competir entre si, o que deve trazer uma redução dos juros no futuro.

Com a entrada em "mar aberto", o Mercado Livre também deve ver o valor de empréstimos aumentar. Segundo Oliveira, a empresa não tem limitação de crédito e está bem capitalizada para se aventurar mais nesse segmento. Em janeiro deste ano, por exemplo, a companhia captou R$ 1 bilhão por meio de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC). "Estamos captando para crescer de maneira consistente, mas com o pé no chão", diz.

Mais crédito

O Mercado Pago deu um salto nos últimos meses e esses números estão expressos no balanço do Mercado Livre. No segundo trimestre deste ano, a fintech passou a responder por quase 35% da receita do marketplace no País.

Muito desse crescimento vem dos valores transacionados pela plataforma de pagamentos - que chegou a US$ 17,5 bilhões. Fora do Mercado Livre, o valor alcançou US$ 10,3 bilhões. Ainda de acordo com o balanço, o Mercado Pago alcançou 8,3 milhões de vendedores únicos da fintech.

"O Mercado Livre caminha na mesma direção de outras empresas como Amazon e Alibaba para se tornar uma holding completa de serviços financeiros e com a atual geração de caixa, pode tomar risco no crédito", afirma Virgilio Lage, especialista da Valor Investimentos.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.