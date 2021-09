Presidente da CNA, João Martins é reeleito por unanimidade

FS Fernanda Strickland

Nesta terça-feira (14/9), a Confederação Nacional de Agricultura (CNA) divulgou que o presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária, João Martins, foi reeleito para mais um mandato à frente da entidade (quadriênio 2021-2025). Martins obteve o voto de todas as 27 Federações Estaduais de Agricultura e Pecuária em uma votação que ocorreu na sede da CNA, em Brasília.

Segundo a Confederação, em sua primeira manifestação após a eleição, João Martins falou da responsabilidade que terá daqui para frente e da necessidade de “estarmos cada vez mais unidos para enfrentar os desafios futuros. O resultado unânime credencia minha gestão para atuar com a plena participação e com a união de todas as 27 Federações nessa nova empreitada”, afirmou.

Conforme a entidade, Martins reforçou que só a união de todos será capaz de proteger, fortalecer e ajudar os produtores rurais a enfrentarem todas as questões nacionais e mundiais que estão por vir. “Minha obrigação é, acima de tudo, defender o produtor rural brasileiro. Uma obrigação de cada vez mais fazer com que essa Casa defenda a agropecuária brasileira”, afirmou.

O processo foi conduzido por uma comissão eleitoral comandada pelo presidente da Anater, Ademar Silva Júnior, e composta também pelo presidente do Conselho de Administração da Embrapa, Fernando Camargo, e pelo presidente do Instituto Pensar Agropecuária (IPA), Nilson Leitão.

João Martins está no comando da CNA desde 2015, tendo uma trajetória profissional marcada pela defesa dos produtores rurais. Também presidiu a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (Faeb) e é acionista e presidente da Agropecuária João Martins S/A.