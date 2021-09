FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO

Presidente da Caixa anuncia redução de juros da casa própria Modalidade atrelada à remuneração da poupança contará com taxas a partir de 2,95% ao ano, com queda de 0,4 ponto percentual. No entanto, os juros cobrados na linha tradicional, indexada à TR (Taxa Referencial), e nas modalidades corrigidas pela inflação e com juros fixos continuam inalterados