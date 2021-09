Governo muda previsões e admite inflação maior

FS FERNANDA STICKLAND; FERNANDA FERNANDES

(crédito: José Dias/PR/reprodução - 27/4/20)

O governo elevou, novamente, a projeção da inflação para este ano. A estimativa para o Índice de Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu de 5,90% para 7,90%. Já o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que embasa o reajuste do salário mínimo, deverá fechar 2021 em 8,40%, segundo a nova grade de parâmetros macroeconômicos divulgada ontem pela Secretaria de Política Econômica (SPE), do Ministério da Economia.

A alta do INPC vai pressionar ainda mais o Orçamento de 2022, já que, no projeto encaminhado ao Congresso, o governo considerou uma variação de 6,20% do indicador. Com o ajuste nas previsões, o salário mínimo poderá aumentar dos atuais R$ 1.100 para R$ 1.192,40 em janeiro próximo. Se confirmada, a elevação será maior do que a proposta de R$ 1.169 estimada pelo governo no projeto de Orçamento de 2022. Com base no mesmo índice de reajuste, o teto dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) passaria dos atuais R$ 6.433,57 para R$ 6.973,99.

Segundo informações do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), atualmente, 50 milhões de brasileiros recebem um salário mínimo no Brasil. Destes, 24 milhões são aposentados do INSS.

Vale destacar que, em 2021, o salário mínimo de R$ 1.100 não repôs a inflação do período anterior, sofrendo reajuste de 5,26%, abaixo dos 5,45% somados no INPC. Dessa forma, se realmente for cumprido o reajuste sinalizado hoje, não haverá nenhum ganho real no poder de compra do salário.

Com o reajuste compensatório do salário mínimo, o impacto nas contas públicas aumenta. Segundo os cálculos do governo, para cada R$ 1 de aumento do salário mínimo é criada uma despesa de aproximadamente R$ 355 milhões.

A variação maior do INPC não vai provocar alta apenas nas despesas do INSS. “Todas as despesas orçamentárias do governo aumentam”, disse o economista Joni Vargas, sócio da Zahl Investimentos. Para Camila Abdelmalack, economista chefe da Veedha Investimentos, “fica mais difícil, também, encaixar as despesas dentro do teto de gastos”.

Com os novos parâmetros macroeconômicos, será preciso, ainda, revisar os números da proposta orçamentária encaminhada ao Congresso.

PIB

Apesar de o mercado estar reduzindo as projeções para a evolução da atividade econômica neste e no próximo ano, o Ministério da Economia continua esperando uma alta de 5,30% no Produto Interno Bruto (PIB) neste ano. De acordo com a SPE, apesar do recuo de 0,1% do PIB no segundo trimestre em relação aos três primeiros meses do ano, o crescimento interanual de 12,4% indicaria recuperação em relação ao vale da crise de 2020.

O destaque do PIB pelo lado da oferta foi o desempenho dos serviços, com alta de 0,7% ante o trimestre anterior, com ajuste sazonal”, afirma o documento divulgado pelo Ministério da Economia. Para 2022, a estimativa de alta no PIB passou de 2,51% para 2,50% — bastante acima das últimas projeções do mercado, que já estão abaixo de 1%.

Para o secretário de Política Econômica, Adolfo Sachsida, o pessimismo do mercado com o desempenho da economia não tem base nos dados. “Vamos olhar o que os dados dizem. Vamos separar o que é ruído do que é sinal real da economia, vamos separar o que é ruído do que é um sinal concreto”, afirmou.



Redução de incentivos

O presidente da República, Jair Bolsonaro, encaminhou ao Congresso Nacional projeto de lei com o plano de redução gradual de incentivos e benefícios federais de natureza tributária e o encerramento de benefícios fiscais, como determina a Emenda Constitucional 109/2021, que teve origem na chamada PEC Emergencial, a mesma PEC do auxílio emergencial pago a vulneráveis na pandemia.

O plano cumpre o que prevê a emenda e, com isso, o governo precisará reduzir os incentivos até que fiquem limitados a 2% do Produto Interno Bruto (PIB) ao final de um período de oito anos. Hoje, eles chegam a 4,25% do PIB.

A mensagem de envio da proposta aos parlamentares foi publicada em edição extraordinária do Diário Oficial da União (DOU) da quarta-feira, 15. A expectativa do governo é de que o plano seja aprovado pelo Congresso ainda em 2021 e iniciado em 2022.

Pela emenda constitucional, promulgada em março deste ano, o Poder Executivo teria seis meses para apresentar o plano de redução dos subsídios. O corte dos benefícios foi uma das medidas compensatórias negociadas na tramitação da PEC e nasceu de um acerto entre o governo e o Congresso, como forma de assegurar a prorrogação do pagamento do auxílio emergencial neste ano. Com a aprovação da PEC, o governo pode reservar até R$ 44 bilhões do Orçamento para pagar o auxílio em 2021, tudo fora do teto de gastos e da regra de ouro.

Corte

De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência, “o plano elaborado pela Receita Federal prevê um corte de mais de R$ 22 bilhões em gastos tributários, sendo R$ 15 bilhões cortados já no primeiro ano do novo plano” e “as demais reduções serão feitas gradualmente, por meio da não prorrogação de outros benefícios fiscais que já tinham data certa para serem encerrados e que não mais serão renovados”.

A pasta ressalta que a medida não elimina os incentivos fiscais relativos à cesta básica, ao Simples Nacional, voltado para micro e pequenas empresas, à Zona Franca de Manaus e às bolsas de estudantes, entre outros, que serão mantidos e não entram nas metas de redução. “Também não interfere nas imunidades tributárias previstas na Constituição.”

“Cumpre explicar que as medidas propostas estão alinhadas à reforma da legislação do Imposto de Renda já em discussão do Legislativo, a qual já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e aguarda a análise do Senado Federal”, diz o texto.



Bolsonaro aumenta o IOF

crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press - 1/7/19

» LUANA PATRIOLINO

Para financiar uma das principais promessas de campanha eleitoral, o presidente da República, Jair Bolsonaro, editou um decreto, na noite de ontem, aumentando o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF) nas operações de crédito para pessoas jurídicas e físicas. A medida valerá entre 20 de setembro a 31 de dezembro de 2021.

Para bancar o plano, o decreto presidencial deve elevar a alíquota anual do IOF de 1,5% para 2,04% para pessoas jurídicas. Isso representa uma alta na alíquota diária de 0,0041% para 0,00559%. A elevação resultará numa arrecadação estimada em R$ 2,4 bilhões. Segundo o governo, a ideia é levantar os recursos para aumentar o número de beneficiários do programa social. Atualmente, 14,6 milhões de famílias dependem do auxílio. De acordo com o Palácio do Planalto, 17 milhões serão atendidas pelo Auxílio Brasil, que deve entrar em vigor em novembro — com o aumento do imposto.

O decreto assinado pelo presidente entra em vigor imediatamente, segundo nota da Secretaria-Geral da Presidência da República. “A referida medida irá gerar um aumento de arrecadação estimado em R$ 2,14 bilhões. Esse valor permitirá a ampliação do valor destinado ao programa social Auxílio Brasil, cujo novo valor entrará em vigor ainda no ano de 2021. A medida irá beneficiar, diretamente, cerca de 17 milhões de famílias e é destinada a mitigar parte dos efeitos econômicos danosos causados pela pandemia”, diz o comunicado oficial.

O anúncio ocorreu após longa reunião do presidente com o ministro da Cidadania, João Roma, e integrantes de outras pastas, para discutir a ampliação dos gastos na área social. O Auxílio Brasil é uma das principais apostas do governo para melhorar a popularidade do presidente, que atingiu recorde de rejeição. Segundo pesquisa Datafolha divulgada ontem, 53% dos brasileiros não aprovam o presidente.



Especialistas opinam

Economistas ouvidos pelo Correio divergem sobre a decisão tomada pelo governo. Para o economista Roberto Luiz Troster, o governo está cavando um buraco grande amanhã para tampar um buraco pequeno hoje. E as consequências serão menos crescimento e mais desemprego, pois o IOF maior terá impacto no ritmo da atividade. “O Brasil é o único país do mundo que tributa dívidas”, afirma.

“O aumento do IOF é uma solução politicamente fácil. O ideal seria consolidar os programas sociais e mudar as regras com gastos obrigatórios. Isso passa, por exemplo, por uma reforma administrativa ampla”, disse o economista-chefe do Banco BV, Roberto Padovani.

No entanto, o economista-chefe da JF Trust Gestão de Recursos, Eduardo Velho, avalia a atuação como positiva. “De um lado, essa arrecadação ajuda, em parte, qualquer atribuição de receita do pacote tributário. De outro, reduz pressão de demanda pelo crédito, pela inflação. Reforça também que o Banco Central não vai acelerar outros juros, ele vai manter o ritmo”, afirmou.

Para o economista Ricardo Rocha, do Insper, a solução é a mais prática. “Arrecada mais rápido. Não inibe a demanda de serviços. Aumenta o custo do serviço ou do crédito. Não afeta os bancos. Acredito que é muito marginal no início da percepção de custo por parte dos tomadores, porque precisa do capital de giro. Foi uma opção que o governo tomou”, disse.