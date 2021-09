Receita paga quinto lote da restituição nesta quinta-feira (30/9)

CN Cristiane Noberto

O quinto lote de restituições do Imposto de Renda 2021 será pago nesta quinta-feira (30/9) pela Receita Federal. Mais de R$ 562 milhões serão distribuídos a quase 358 mil contribuintes que receberão os créditos em suas contas.

Mais R$ 200 milhões serão pagos aos que têm prioridade. Destes, 4.955 são idosos acima de 80 anos, 47.465 têm entre 60 e 79 anos, quase 5 mil têm alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e 19.211 são do magistério.

Cerca de 281 mil contribuintes que entregaram a declaração até o último dia 15 também receberão os créditos.

Os contribuintes poderão retirar os valores em até um ano. Após o fim do prazo, se o contribuinte não recolher os valores, deverá solicitar à Receita preenchendo um formulário eletrônico de Pedido de Pagamento de Restituição. O requerente também pode fazê-lo por meio do Portal e-CAC, no serviço Meu Imposto de Renda.

Ainda é possível pedir em qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar no auto atendimento pelo telefone 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) para agendar o crédito em conta-corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco.