Banco Mundial reconhece Brasil como 7° líder em governo digital

FS Fernanda Strickland

(crédito: katleho Seisa )

O Brasil acaba de ser reconhecido pelo Banco Mundial como o 7º país com a mais alta maturidade em governo digital no mundo, nesta quinta-feira (30/9). O resultado foi medido no GovTech Maturity Index 2020, um ranking que avalia o estado atual da transformação digital do serviço público em 198 economias pelo mundo. O GOV.BR, que entrega serviços digitais para 115 milhões de brasileiros, é o fator que pesou na pontuação.

A avaliação mostra que nas Américas, não há outro país à frente, incluindo Estados Unidos e Canadá. Entre os 10 primeiros, o Brasil é a única nação com mais de 100 milhões de habitantes. A conquista deve-se em grande parte ao avanço da plataforma GOV.BR, que hoje já dispõe de mais de 115 milhões de usuários, ou seja, mais da metade da população brasileira — em janeiro de 2019, o número era de 1,8 milhão. O GOV.BR permite o acesso único a milhares de serviços digitais e facilita a obtenção de informações e o relacionamento do cidadão com o governo.



O secretário de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Caio Mario Paes de Andrade, ressalta que esse resultado deve-se ao nosso foco no GOV.BR, ao empenho de todos no combate à burocracia, à modernização da administração pública e à transformação digital do Estado. “Ao adotar essa estratégia, o país inteiro deu enorme salto à frente, enfrentando inclusive a pandemia de covid-19 através de serviços públicos digitais”, afirma.

Como é feita a avaliação?

O Índice de Maturidade GovTech do Banco Mundial avaliou 198 economias globais sob quatro aspectos: Suporte aos principais sistemas de governo; Aprimoramento da prestação de serviços; Integração do engajamento do cidadão; e Incentivo às habilidades digitais das pessoas no setor público, ao regime legal e regulatório apropriado, à capacitação e à inovação. O país demonstrou avanços nessas quatro áreas, apenas 43 nações obtiveram desempenho considerado ‘muito alto’ pelo Banco Mundial. O Brasil superou a média dos chamados ‘líderes em GovTech’ em todos os itens avaliados.



O país entregou à população soluções digitais de impacto massivo, como: auxílio Emergencial, Meu INSS, Seguro Desemprego e Seguro Desemprego do Empregado Doméstico, Carteiras Digitais de Trabalho e de Trânsito, e o Pix. Aspectos como o incentivo à inovação no serviço público, a visão da Estratégia de Governo Digital e o papel do GOV.BR como plataforma centrada no cidadão também contaram para o reconhecimento, conforme o Banco Mundial.