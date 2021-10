FS Fernanda Strickland

(crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil)

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) realizou, na tarde desta quinta-feira (7/10), uma ação de escracho ao ministro da Economia, Paulo Guedes, pelo seu envolvimento com o escândalo da Pandora Papers, divulgado no domingo (3/10), na entrada da sede da pasta.

Segundo informações do MST, os manifestantes fizeram uma encenação teatral que denunciou Paulo Guedes, cantando “Gritou o Paulo Guedes, falando baboseira. E a elite brasileira lucrando sem pudor. Tira o dinheiro e bota no estrangeiro e a fome vai causando muita dor. Tá tudo caro!”. Na lateral do prédio do ministério, houve uma intervenção com as frases “Guedes no paraíso e o povo no inferno” e “Guedes lucra com a fome”.

Jailma Lopes, integrante da coordenação nacional do MST pela juventude, explica que o escândalo surge no momento em que o Brasil passa por uma das mais severas crises sanitárias, econômicas e institucionais. "Essa crise esbarra em uma atuação inerte do Ministério da Economia, que não tem trabalhado para a melhoria da qualidade de vida da população. Nem mesmo uma das principais promessas de Guedes, o tal crescimento em V, foi cumprido”, afirma.

“O Brasil tem hoje cerca de 20 milhões de pessoas que passam fome. São mais de 14 milhões de brasileiros e brasileiras sem emprego. Uma realidade dura que atormenta as famílias diariamente enquanto o ministro da economia lucra milhões de dólares com investimentos em paraísos fiscais no exterior”, completa.

O Movimento informou que o ato denunciou também o "pacto da morte" entre o Ministério da Economia e a empresa privada operadora de saúde Prevent Senior, que foi apresentado pela advogada Bruna Moratto, na CPI da Covid-19 no Senado Federal.



O MST afirma que a Prevent Senior, que foi denunciada por atuação criminosa no cuidado de pacientes internados com covid-19, também detêm fortunas no exterior listadas pela Pandora Paper. Dessa forma, o negacionismo do governo, apoiado por uma elite de empresários, também teria sido responsável pelas mais de 600 mil mortes ceifadas pela covid no país.