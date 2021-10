Mercado eleva projeção sobre inflação pela 27ª semana com IPCA a 8,59%

FS Fernanda Strickland

Segundo o Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central (BC), nesta segunda-feira (11/10), a mediana do mercado aponta que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, passou de 8,51% para 8,59% — mais uma vez acima da meta de 3,75%, com intervalo de tolerância que pode variar de 2,25% a 5,25%. As estimativas para o dólar foram revisadas de R$ 5,20 para R$ 5,25.

Há 26 semanas, o relatório divulgado pelo BC tem subido as previsões para a inflação. Na última projeção, divulgada, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2021 ficou em 8,51%.

Os dados são produzidos a partir de consultas com economistas de mais de 100 instituições financeiras, que reúne projeções para o mercado financeiro até o fim de 2021.

Para 2022

O mercado financeiro mostra que as projeções do IPCA para 2021 passaram de 4,14% para 4,17% — considerado o centro da meta de 3,50% no ano que vem. As projeções para a Taxa Selic foram elevadas de 8,50% para 8,75%, e o dólar deve se manter em R$ 5,25, segundo as estimativas.

Com relação ao desempenho da economia brasileira, os economistas consultados pela autoridade monetária mantiveram na semana passada as projeções de expansão de 5,04% do Produto Interno Bruto (PIB) este ano, e de 1,57%, em 2022. Porém, com os indicadores da indústria e do varejo que vieram na semana passada mais fracos do que o esperado, os investidores querem saber se essas estimativas serão reduzidas.