Defesa e Câmara Brasileira de Comércio na Suécia assinam Protocolo de Intenções

FS Fernanda Strickland

(crédito: Alexandre Manfrim/Ministério da Defesa)

O Ministério da Defesa e a Câmera Brasileira de Comércio na Suécia (BrazilCham Sweden) assinaram, nesta terça-feira (26/10), um Protocolo de Intenções na sede do Ministério da Defesa para ampliar a pauta de exportações de bens e serviços de defesa e segurança do Brasil à Suécia. A iniciativa é importante para o fortalecimento da Base Industrial de Defesa brasileira (BID), que hoje representa 4,46% do PIB nacional, com a geração de 2,9 milhões de empregos diretos e indiretos no país.

O propósito da parceria, coordenada pela Secretaria de Produtos de Defesa (Seprod), é estabelecer as diretrizes básicas para a organização e a implementação de iniciativas conjuntas relacionadas com pesquisa, desenvolvimento, promoção comercial, financiamentos, investimentos, seguros e garantias.

Essa troca de experiências irá contribuir para o desenvolvimento de novos fluxos de conhecimento, comércio, financiamentos e de investimentos no setor de defesa e segurança, bem como no fortalecimento das relações bilaterais entre os dois países.

O prazo de vigência do Protocolo de Intenções é de 36 meses a partir da assinatura, podendo ser prorrogado, mediante a celebração de aditivo.

As relações comerciais de industriais entre Brasil e Suécia foram intensificadas nos últimos anos, principalmente no tocante ao setor de defesa, em decorrência da decisão brasileira pela aquisição da aeronave de caça sueca Gripen. Nesse contexto, a Câmara Brasileira de Comércio na Suécia tornou-se importante parceira na interlocução entre as autoridades brasileiras e as agências estatais suecas, bem como na promoção de eventos internacionais, focados na área de financiamento para projetos.

Aproveitando o bom momento vivenciado nas relações comerciais entre os dois países, a assinatura do protocolo oferecerá a possibilidade de promover variadas formas de arranjos entre empresas do setor de defesa e segurança, com diversificação e fortalecimento da pauta de exportações de bens e serviços nessa área.

A cerimônia foi transmitida através de uma plataforma interna para todos que estavam presentes na Câmera Brasileira de Comércio na Suécia.