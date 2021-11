Bolsonaro pode baixar decreto para chamar até 3 mil aprovados na PF e na PRF

MF Mariana Fernandes

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou que vai ampliar as vagas para concursos públicos da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal (PF). "Se depender de um decreto policial, eu assino", afirmou, durante visita ao Paraná, no último sábado.

As duas corporações lançaram concursos, no início deste ano, com 1.500 vagas para cada órgão. Entretanto, esperavam-se mais vagas. O chefe do Executivo prometeu, por diversas vezes, a oferta de 2.000 oportunidades em cada certame.

Ontem, na saída do Palácio da Alvorada, o presidente foi questionado por concurseiros sobre a possibilidade de que mais aprovados sejam nomeados para a PF. Eles argumentam que foram aprovados no último certame, mas cortados na primeira fase por causa do Decreto nº 9.739, que determina a nota de corte. E pedem que o corte seja transferido apenas para a fase de homologação do concurso.

Na mesma hora, Bolsonaro ligou para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, e perguntou sobre a possibilidade de alteração o decreto. Torres respondeu que o processo não poderia ser alterado. "Estamos pensando em pedir uma autorização à Economia para chamar até 100% do número de vagas. O que está muito difícil de superar é 100% das vagas", disse. "A gente soltou um concurso para 1.500 vagas. Chamar até 3.000 é extremamente viável. Mais que 3.000 é bastante difícil", explicou Torres. Encerrada a conversa, Bolsonaro dirigiu-se aos concurseiros: "Eu não vou fazer demagogia com vocês, tá? Eu vou ver se consigo autorização até 100%. Acima disso fere a lei, não é decreto", afirmou.

O pleito dos concurseiros tem apoio de sindicalistas de diversos estados. Para a Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef), a incorporação dos aprovados, embora fora do número de vagas previsto no edital, não comprometeria a qualidade do trabalho da PF.

"Ao contrário, teremos uma economia muito grande, tanto de esforços quanto de recursos", apontou o presidente da Federação, Luís Antônio Boudens. "Atualmente, há mais de 6 mil cargos vagos na PF. Os concursos são caros e longos, já que são muitas etapas até a classificação final", pontuou.

Na última quinta-feira, a Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou duas emendas à Lei Orçamentária Anual de 2022, destinando recursos para a contratação de aprovados nos últimos concursos da PRF, da PF e também para o Departamento Penitenciário Nacional (Depen), além de garantir orçamento para a reestruturação das carreiras.

O concurso da PRF ofereceu 1.500 vagas para o cargo de policial rodoviário federal. O salário inicial é de R$ 9.899,88, para jornada de 40 horas por semana. O certame registrou 304.330 inscrições, e as provas foram realizadas em 9 de maio.

Para a PF também foram lançadas 1.500 chances para escrivão, agente, delegado e papiloscopista. Os salários variam de R$ 12.522,50 a R$ 23.692,74 e puderam ser disputados por candidatos com nível superior em qualquer área de formação (exceto para o posto de delegado, que exige graduação em direito, especificamente).