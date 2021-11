Ibovespa opera com alta após aprovação da PEC dos Precatórios na Câmara

FS Fernanda Strickland

No mercado externo, os índices operam no patamar negativo após dados de inflação na China, Alemanha e Estados Unidos terem vindo piores do que o esperado. Os números causaram preocupações na escala global de preços, principalmente com a retomada da economia, que tende a gerar inflação maior. Dados de pedidos iniciais de seguro-desemprego da semana também vieram negativos, acima do esperado. As informações são da especialista da equipe de análise da Terra Investimento, a economista Heloise Sanchez.

Segundo ela, hoje o dia foi marcado por divulgação de dados de inflação, tanto no Brasil como no exterior. No cenário interno, a inflação de outubro demonstrou uma aceleração de 1,25% vindo acima do consenso de mercado e acumulando, em 12 meses, 10,67%. “Nos EUA, o CPI também veio acima do esperado registrando avanço de 0,9%, sendo o esperado 0,4%. Entretanto os dados de pedidos de auxílio desemprego caíram 267 mil, em linha com o previsto. Esses dados fizeram com que os contratos de juros futuros acelerassem na ponta curta da curva, esse avanço também foi visto nos bonds americanos”, explicou.

Para Sanchez, no Brasil, o dado macroeconômico foi absorvido e a aprovação da PEC dos precatórios deu o tom da sessão. O Ibovespa finalizou o dia com valorização de +0,41% aos 105.972,20 mil pontos. A aprovação da PEC impulsionou o setor bancário a fazer correções - as ações do Bradesco (BBDC4) foram o destaque do dia com valorização de +5,65%.

“Nos EUA, o dado da inflação fez com que as bolsas caíssem em bloco. Dow Jones finalizou em queda de -0,66% (36.079,94), S&P desvalorizou -0,82% (4.646,71) e Nasdaq registrou a maior queda finalizando o dia com -1,72% (15.613,65)”, acrescentou a economista.

Para ela, aparentemente, o mercado foi influenciado apenas pela PEC dos precatórios aprovada na Câmara e divulgação de resultados (de hoje até dia 12 estão concentradas a maioria das empresas da bolsa).