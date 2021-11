Conjuntura

Campos Neto: BC deve revisar para baixo sua projeção do PIB para 2022 Presidente do Banco Central afirmou nesta sexta-feira (19/11), em palestra no Meeting News, organizada pelo Grupo Parlatório, que o aumento da inflação está mais espalhado e reconhece que a expectativa de inflação para 2022 está "saindo um pouco da meta"