Campos Neto sobre a forma que se fala de estagflação: "Há certo exagero"

FS Fernanda Strickland

(crédito: RaphaelRibeiro/BCB)

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, avaliou nesta sexta-feira (19/11) que “há certo exagero” em como tem se usado o termo estagflação no mundo. Ele afirma que o termo tem sido utilizado de forma genérica, uma vez que a perspectiva ainda é positiva para o crescimento global, embora menor do que se esperava. A afirmação foi realizada em palestra no Meeting News, organizada pelo Grupo Parlatório.

"Acho que há certo exagero em como esse termo está sendo usado de forma genérica. Mas isso mostra um pouco como a inflação tem dominado o noticiário", disse Campos Neto.

O presidente da autarquia reconheceu, porém, que a economia mundial está tendo crescimento mais baixo do que o esperado. Segundo ele, há um debate sobre o crescimento estrutural no período pós-pandemia. "O Brasil sofre um pouco com crescimento estrutural mais baixo em 2022", pontuou. Mas destacou a melhora dos números de casos e de mortes da pandemia da covid-19 no Brasil, e o aumento de contratos de antivirais em diferentes países desenvolvidos, onde há maior rejeição à vacina, como a Europa.

Campos Neto lembrou ainda dos pacotes fiscais de US$ 9 trilhões no mundo, sendo que quase US$ 4,7 trilhões foram de transferência direta. "Nunca tinha sido feito nessa intensidade, nessa velocidade, em um período de tempo tão curto".