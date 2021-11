Projeto Soldado Cidadão entrega prêmio de melhor gestão em 2021

FS Fernanda Strickland

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Projeto Soldado Cidadão (PSC) entregou, nesta terça-feira (23/11) no Ministério da Defesa, o 11º Prêmio Melhor Gestor de 2021. Segundo o ministério, trata-se de uma solenidade em reconhecimento às Organizações Militares que servem de exemplo de planejamento, desprendimento e fé na missão, ao conciliar as atividades militares com a formação profissional e com o emprego judicioso dos recursos públicos.

Em 17 anos de atividades, o PSC proporciona a profissionalização dos jovens que prestam o Serviço Militar. Oferece aos futuros reservistas a possibilidade de inserção no mercado de trabalho e, principalmente, desenvolvimento social como cidadão. Mesmo com obstáculos criados pela pandemia do coronavírus, em 2021 foram mais de 5 mil militares capacitados. A iniciativa reforça o compromisso das Forças Armadas com o desenvolvimento nacional.

Cerca de 260 mil jovens passaram a contribuir, com o intuito de melhorar o país, há mais de uma década. Eles fizeram isso retornando à vida civil com princípios éticos e habilidades essenciais para o desenvolvimento das mais diversas atividades produtivas e de serviço, como, por exemplo, construção civil, telecomunicações, tecnologia da informação, segurança patrimonial, gastronomia, agronegócio, hotelaria, entre outras.

A formação militar da parcela da juventude que é confiada à Marinha, ao Exército e à Aeronáutica garante o aprimoramento das virtudes que devem nortear o cidadão, ampliando aquilo que ele traz de seu lar e tornando-o um indivíduo mais consciente de seus direitos e deveres.