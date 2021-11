Bolsonaro diz que Lula "não tem mais futuro" e que "passou o tempo do PT"

IS Ingrid Soares

(crédito: Evaristo Sá/AFP; Fabrice Coffrin/AFP)

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira (23/11) que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "não tem mais futuro" e que já "passou o tempo do PT”. O chefe do Executivo disse ainda estar disposto a debater com o petista se for preciso “sem problema algum”.

“Eu acredito que Lula não tem mais futuro na política. Acabou a vida… Passou o tempo do PT, que foi marcado muito por corrupção na Petrobras, Correios, em tudo quanto é lugar, o loteamento, um descaso com a coisa pública. Não estou preocupado com Lula e poderia debater com ele sem problema algum”, disse em entrevista ao Portal Correio, da Paraíba.



O presidente ainda criticou o perfil do ex-ministro da Justiça Sergio Moro (Podemos) e avaliou que o ex-juiz terá dificuldade para conseguir eleitores. “Quando estava no meu governo, ele nunca contou uma piada, raramente conversava. Ele tem o direito de sair candidato em 2022, mas quero saber como ele vai conversar com a população”, alfinetou.



Ele completou que a pré-candidatura de Moro não representa uma ameaça: “De jeito nenhum. Não estou preocupado com isso. O povo que escolha o melhor”.