Projeto permite redução de 30% no uso de água e energia na agricultura

GB Gabriela Bernardes*

O CB Fórum Live - Agro 4.0, realizado, nesta quarta-feira (24/11), para debater os avanços da tecnologia no agronegócio, gerou 14 projetos pilotos que deverão ser aplicados por 700 produtores nacionais. O evento é fruto de parceria entre o Correio Braziliense e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI).

Como um dos destaques está a empresa gaúcha RAKs, que utiliza a Internet das Coisas para implementar um sistema de monitoramento de umidade do solo. A empresa auxilia os produtores agrícolas a produzirem mais alimentos gastando cada vez menos.

“Nós trabalhamos com o sensoriamento remoto, sensores PDR — que é o método mais preciso existente pra ver pequenas mudanças na umidade do solo — fíxos em campo, alimentados por energia solar sem a necessidade de internet no meio da lavoura e trabalhando com protocolos específicos para Internet das Coisas e permitindo a indicação do produtor ao momento da sua irrigação”, explicou Fabiane Kuhn, CEO da empresa de tecnologia agrícola.

Segundo Kuhn, os resultados do projeto, até agora, mostraram o potencial de redução em 30% no uso de água e energia elétrica na lavoura. “A RAKs é uma empresa gaúcha que hoje já atende boa parte do Brasil. Realizamos esse projeto da ABDI em Luís Eduardo Magalhães, na Bahia, onde nós conseguimos reduzir em 30% o uso de água e de energia elétrica em uma fazenda”, afirmou.

A CEO comenta que a tecnologia gerou uma economia de mais de R$ 200, que podem ser rentabilizados em mais produto agrícola. "Nesse caso, nós apresentamos uma economia de R$ 240 por hectare em energia elétrica em uma única safra usando o sistema. Isso possibilita, nesse caso, que o produtor rentabilize 283 sacas de milho a mais em um pivô de cem hectares”. Essa rentabilidade a mais, completou, “permite inclusive com que eles usem, com o mesmo investimento uma irrigação em mais de 360 hectares apenas com a redução uso de água e de energia elétrica do nosso sistema”.

Poder do uso da água

“A RAKs acredita muito nesse binômio da união e da inovação, com a sustentabilidade. Hoje já sabemos o poder do uso da água na agricultura, 70% da água mundial é destinada pro setor, e o uso eficiente dela permite esse aumento de produtividade e a redução de qualquer perda para que a água seja utilizada para o crescimento correto da planta”, pontuou Kuhn.

A empresária também destacou que, graças ao programa da ABDI, a RAKs organizou um curso dedicado a debater o manejo da irrigação. Segundo a CEO, o objetivo do curso é “capacitar os usuários interessados em desenvolver habilidades no uso e manejo de irrigação, relacionando o gerenciamento sustentável da água na propriedade com o aumento da produção agrícola através da tecnologia”. “Nós vamos levar esse conhecimento e difusão aos produtores de todo o país”, finalizou.

