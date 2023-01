"A gestão pelo medo na Caixa acabou", diz nova presidente do banco

RG Rafaela Gonçalves

A nova presidente da Caixa Econômica Federal, Maria Rita Serrano, tomou posse nesta quinta-feira (12/01), se tornando a quarta mulher a assumir o cargo. Servidora de carreira, há 33 anos, ela prometeu pôr fim à cultura do assédio no banco estatal. “A gestão pelo medo na Caixa acabou”, declarou a ativista sindical, indicada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em referência às denúncias de assédio moral e sexual feitas pelo ex-presidente, Pedro Guimarães.

Serrano destacou o papel do banco estatal “no sonho da melhoria de vida, da ascensão social, de um futuro melhor e da conquista da dignidade" e se comprometeu a melhorar o desempenho dos programas de transferência de renda do governo.

“Exemplo de resiliência, a Caixa resistiu novamente ao desmantelamento do patrimônio público e avassaladora política de assédio e medo, patrocinada pela gestão do último governo através de seus representantes na direção urbana. Podemos dizer que se hoje o estado conta com um banco público do porte da caixa, é porque ao longo dessa história os empregados, entidades e movimentos organizados aqui ampliaram a bandeira de defesa do banco público frente às iniciativas de privatização”, disse a presidente do banco.

A cerimônia, que aconteceu no Teatro da Caixa Cultural, em Brasília, contou com a presença do presidente Lula, da primeira-dama Janja da Silva e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Na ocasião, Lula reforçou a intenção de melhorar as relações com o banco para promover crédito para moradia, empreendedorismo, agricultura e crescimento no país. “Tudo que a gente fizer para melhorar a vida do povo tem que ser tratado como investimento”, afirmou.

Hoje, 12, me reuni com os empregados e empregadas da Caixa no Brasil todo para, juntos, comemorar o aniversário de 162 anos do banco e falar sobre o futuro que queremos!



???? pic.twitter.com/0V9LFYypqe — Rita Serrano (@RitaSerranoCA) January 12, 2023

Perfil

Paulista, Rita Serrano é graduada em Estudos Sociais e História, com mestrado em Administração pela Universidade de São Caetano do Sul (USCS). Em 33 anos de banco, ocupou os mais diversos cargos da instituição. Em 2017, foi eleita pela primeira vez pelos empregados da Caixa para ocupar assento na mais alta administração do banco, o Conselho de Administração da instituição. Serrano também tem livros publicados, um deles é uma história "crítica" do banco: Caixa, Banco dos brasileiros. Militante do movimento sindical e social, a escolhida para comandar a instituição goza de apoio do movimento sindical para a função.



