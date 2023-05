Expectativa de déficit primário aumenta para R$ 136,2 bilhões em 2023

RP Raphael Pati*

(crédito: PATRICK T. FALLON)

O Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) divulgou na tarde desta segunda-feira (22/5) a segunda edição do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas de 2023. Os dados (que abrangem os meses de março e abril deste ano) apontam para um aumento na expectativa do déficit primário neste ano. A projeção, que antes era de R$ 107,6 bilhões, passou para R$ 136,2 bilhões neste último relatório, que representa 1,3% do Produto Interno Bruto (PIB) do país.

A meta inicial estabelecida pela Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2023 era de um déficit primário de R$ 235,1 bilhões. Entretanto, no primeiro relatório bimestral deste ano, o alvo foi atualizado para um déficit de R$ 228 bilhões e, neste último relatório, para um déficit de R$ 238 bilhões.

A apresentação, conduzida pelo secretário do Orçamento Federal do MPO, Paulo Bijos, também revelou que as despesas previstas para este ano aumentaram R$ 24,2 bilhões na comparação com o último bimestre. Já estimativa da arrecadação caiu R$ 4,4 bilhões nesse período, e passou para um aumento de R$ 105 bilhões, em relação à LOA de 2023.

*Estagiário sob a supervisão de Ronayre Nunes

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.