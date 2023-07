Presidente da Fiesp enaltece a aprovação da reforma tributária

FS Fernanda Strickland

O presidentes da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Josué Christiano Gomes da Silva, enalteceu a aprovação da reforma tributária, nesta sexta-feira (7/7). De acordo com nota divulgada pela Federação, a aprovação foi uma das condições essenciais para desatar os nós que amarram o progresso e o bem-estar social do Brasil.

"Foi uma batalha de décadas, que perpassou várias legislaturas e governos. E enfim avançou até esta vitória superlativa, expressando uma unidade de vontade em prol do Brasil de uma maioria robusta de deputados, governadores, prefeitos, técnicos do Congresso e do governo Lula, com o apoio determinante dos setores produtivos da Nação ", afirmou em nota o presidente da Fiesp.

Segundo Silva, as discussões foram longas, e que por isso distinguem-se, os que não mediram esforços para entregar mudanças que pareciam impossíveis, enfrentando interesses que operam contra o Brasil. "A corrente do progresso contou com mais de 74% dos deputados que aprovaram a reforma, sob a liderança do presidente da Câmara, Arthur Lira, acompanhado do relator do projeto, deputado Aguinaldo Ribeiro, e do presidente do grupo de trabalho, deputado Reginaldo Lopes", observou.

No final da nota, o presidente da Fiesp djsse que muitos merecem aplausos. "Entre prefeitos, governadores como Tarcísio de Freitas, de São Paulo, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E logo adiante o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e os senadores já empenhados em agilizar a modernização tributária", pontuou.

