Reforma tributária é aprovada em 1º turno na Câmara dos Deputados

TM Taísa Medeiros

06/07/2023. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Votação no plenário da Câmara dos Deputados da reforma tributária. Presidente Arthur Lira. - (crédito: Minervino Júnior/CB)

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou, com ampla maioria, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma tributária. Com 382 favoráveis, 118 contra e três abstenções, a proposta vai ao segundo turno de votação ainda esta noite. A expectativa é de aprovação ainda hoje (6/7).

A matéria conta com o apoio do presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL). Em discurso, mais cedo, Lira criticou o radicalismo político em torno da matéria. “Todos querem um sistema tributário com justiça social simplificada e eficiente. Isso é a chave para uma economia que quer, e vai crescer. Não nos deixemos também levar pelo que sempre critiquei, que é o radicalismo político. O povo está cansado disso. Os vitoriosos como nós estão no poder”, disse. “Lembro a vocês que o meu candidato, que apoiei nas eleições, perdeu a eleição presidencial”. Lira apoiou o então presidente Jair Bolsonaro (PL).

Um novo relatório da PEC foi apresentado na noite desta quinta-feira (6/7) pelo relator Aguinaldo Ribeiro (PP-PB). O texto traz mudanças no chamado Conselho Federativo do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS). Ponto de impasse para o andamento da reforma, o Conselho é o colegiado que será responsável por fazer a gestão do IBS.



































