CNA cobra mais melhorias para o agronegócio na reforma tributária

FS Fernanda Strickland

(crédito: Aline Nóbrega/IPEDF)

A Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária (CNA) afirmou, nesta sexta-feira (7/7), que os textos iniciais da Proposta de Emenda à Constituição da reforma tributária traziam grandes prejuízos ao agro, com reflexos à sociedade.

"No dia 22 de junho, o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) apresentou a versão preliminar do substitutivo da PEC 45, a qual incorporou algumas preocupações do setor, porém ainda com resultados bastantes negativos para o agro", disse a confederação, em nota.

A CNA observou que, diante desse cenário, a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) realizou inúmeras reuniões com o relator para demonstrar os impactos da proposta para o agro. "A CNA e demais entidades representativas do setor elencaram os pontos que precisavam ser alterados para que houvesse apoio à reforma. Depois de longa negociação, os parlamentares da FPA conseguiram avanços significativos em todos os itens endereçados pelo setor", explica a Confederação.

A CNA reconheceu e parabenizou o trabalho da FPA. "Ressaltamos que seguiremos atuando no Senado para manter os avanços obtidos na Câmara, bem como buscando melhorias para o setor agropecuário e sociedade brasileira", disse.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.