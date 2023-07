IPC-S fica estável na primeira semana de julho, aponta FGV

RG Rafaela Gonçalves

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) registrou variação zero na primeira quadrissemana de julho, após recuo de 0,10% no fechamento de junho. Segundo os dados, divulgados nesta segunda-feira (10/7), pela Fundação Getulio Vargas (FGV), em 12 meses, o indicador acumula variação positiva de 3,45%, ante 2,22% na quarta quadrissemana do mês passado.

O levantamento mede a variação do custo de vida para famílias com renda entre 1 e 33 salários-mínimos mensais. Entre as oito classes de despesas que compõem o indicador, cinco aceleraram no período, com destaque para o grupo Transportes (-1,14% para -0,46%), puxado pelo item gasolina (-0,29% para 1,78%).

Também houve acréscimo nos grupos educação, leitura e recreação (0,87% para 1,17%), alimentação (-0,36% para -0,22%), despesas diversas (0,12% para 0,16%) e comunicação (0,14% para 0,18%).

Nestas classes de despesa, vale destacar o comportamento de: passagem aérea (4,77% para 6,36%), hortaliças e legumes (-0,22% para 1,91%), alimentos para animais domésticos (0,77% para 1,53%) e combo de telefonia, internet e TV por assinatura (0,10% para 0,20%), respectivamente.

Por outro lado, houve arrefecimento em habitação (0,23% para -0,11%), saúde e cuidados pessoais (0,19% para 0,06%) e vestuário (0,50% para 0,39%). Nestas classes de despesa, vale citar os itens: tarifa de eletricidade residencial (1,20% para -0,16%), artigos de higiene e cuidado pessoal (-0,39% para -0,78%) e roupas masculinas (0,69% para 0,41%).

