B3 e Nasdaq fecham parceria para desenvolver nova plataforma de clearing

RG Rafaela Gonçalves

(crédito: Bruno Escolastico/Estadão Conteúdo)

A B3 (Bolsa de Valores do Brasil) e a Nasdaq (bolsa de valores americana com sede em Nova York) fecharam parceria para desenvolver uma nova plataforma de clearing, para apoiar o crescimento do mercado financeiro brasileiro. A estrutura é responsável pelo registro, compensação, liquidação e gerenciamento de risco da contraparte das transações executadas nos mercados financeiros.

Nasdaq é a segunda maior bolsa de valores do mundo depois da New York Stock Exchange (NYSE), e abriga gigantes da tecnologia como Apple, Google e Amazon. Segundo a B3, o acordo é mais um passo na visão estratégica de longo prazo de atuar com parceiros globais para trazer as melhores tecnologias disponíveis ao mercado brasileiro.

"A parceria também apoiará a evolução contínua da plataforma da bolsa brasileira e ajudará a atender às necessidades de um mercado em rápida expansão, que exige foco contínuo em inovação", destaca a B3, em nota.

O cronograma de trabalho entre a B3 e a Nasdaq terá colaboração entre as equipes de engenharia, aproveitando a experiência da Nasdaq no fornecimento de soluções de compensação em tempo real para mais de 20 câmaras de compensação de contrapartes centrais (CCPs) em todo o mundo. A bolsa do Brasil, por sua vez, compartilhará sua expertise e oferecerá amplo portfólio de produtos financeiros para impulsionar melhorias na plataforma da Nasdaq.

Modernização

De acordo com Mario Palhares, vice-presidente de Operações – Negociação Eletrônica e CCP da B3, a parceria é um movimento importante na evolução da clearing: “Estamos trabalhando diligentemente para garantir que nossos clientes tenham acesso às melhores soluções disponíveis nos mercados, mirando sempre o aprimoramento da nossa prestação de serviço, aumento de capacidade, de disponibilidade e melhor time to market”, afirma o executivo.

Rodrigo Nardoni, vice-presidente de Tecnologia da B3, ressalta que a modernização da plataforma da B3 será realizada em fases, de maneira gradativa e sem impactos para o mercado. “A B3, por meio de um processo de migração em fases, irá migrar seu sistema de clearing existente para essa nova plataforma, reforçando nosso compromisso estratégico em trazer inovação tecnológica e capturar benefícios diretos para os nossos clientes.”

O vice-presidente executivo e Chefe de Tecnologia de Mercado da Nasdaq, Roland Chai, afirma que os altos volumes, os grandes eventos disruptivos e as novas classes de ativos colocaram um desafio para os operadores de infraestrutura de mercado, enfatizando a necessidade de aprimorar a infraestrutura de tecnologia.

“Incorporar a tecnologia de compensação da Nasdaq trará benefícios para a B3 e apoiará no rápido crescimento do mercado brasileiro. Também damos boas-vindas à oportunidade de aprimorar nossos próprios produtos e soluções de pós-negociação, colaborando com grupos inovadores de infraestrutura de mercado como a B3", diz Chai.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.