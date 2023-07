Esther Dweck anuncia 3.026 vagas em concursos públicos

AG Aline Gouveia

Ministra da Gestão e da Inovação, Esther Dweck, anunciou a autorização de novos concursos - (crédito: Adalberto Marques/MGI)

A ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, anunciou a autorização de 3.026 vagas para novos concursos públicos e provimentos de cargos, sendo 2.480 vagas para novas seleções e 546 nomeações em concursos já realizados. Ao todo, 22 órgãos serão contemplados, entre eles o Banco Central, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Tesouro Nacional, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e algumas agências reguladoras. A ministra estima que o impacto fiscal será de R$ 546 milhões.

A nomeação de aprovados em certames já realizados ocorrerá em quatro órgãos: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturas Renováveis (Ibama), Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e Agência Nacional de Mineração (ANM).



A maior remuneração inicial das novas vagas é entre R$ 6 mil a R$ 21 mil. Os novos concursos autorizados serão destinados para os seguintes órgãos:



Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - 40 vagas

Agência Nacional de Aviação Civil - 70 vagas

Agência Nacional de Telecomunicações - 50 vagas

Agência Nacional de Energia Elétrica - 40 vagas

Agência Nacional de Saúde Suplementar - 35 vagas

Agência Nacional de Transportes Aquaviários - 30 vagas

Agência Nacional de Transportes Terrestres - 50 vagas

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - 50 vagas

Banco Central do Brasil - 100 vagas

Comissão de Valores Imobiliários - 60 vagas

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 895 vagas

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - 80 vagas

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - 50 vagas

Ministério da Fazenda - 40 vagas

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (ATPS) - 500 vagas

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (EPPGG) - 150 vagas

Ministério da Justiça e Segurança Pública - 100 vagas

Ministério do Planejamento e Orçamento - 100 vagas

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - 40 vagas

As vagas no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos são divididas entre os cargos de especialista em políticas públicas e gestão governamental (EPPGG) e analista técnico de políticas sociais (ATPS). Esses profissionais atuarão de maneira transversal, atendendo outros ministérios.

Para definir as prioridades da autorização dos novos concursos públicos, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos seguiu sete critérios: tempo desde o último edital do concurso, proporção entre o número de vagas e o de cargos aprovados no órgão, proporção de aposentadoria em relação ao total de vagas ocupadas, perdas identificadas com base na ocupação máxima, mudança relevante na estrutura do órgão ou ampliação de atribuições nos últimos 12 meses, nível de impacto imediato dos serviços para a população e importância do órgão para as políticas prioritárias do governo.



O balanço do Ministério da Gestão e da Inovação é o de que o governo já anunciou a autorização de 23.086 vagas neste ano, entre nomeações de aprovados, novos certames e processo seletivo simplificado. Para a ministra Esther Dweck, o número de servidores no poder Executivo Federal ainda é insuficiente para garantir a prestação de "bons serviços para a população". "É difícil saber qual área do serviço público está mais carente", pontuou a ministra, na entrevista coletiva desta terça.



Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.