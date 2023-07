Haddad sobre tributação sobre renda: "Mais para o fim do ano"

RG Rafaela Gonçalves

Haddad também negou que haja definição sobre a alíquota para lucros e dividendos e sobre a do Imposto de Renda para Pessoa Jurídica (IRPJ) - (crédito: Washington Costa/MF)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira (18/7) que a reforma tributária sobre o Imposto de Renda (IR) será enviada ao Congresso Nacional somente após a aprovação da reforma sobre o consumo, em tramitação no Senado. "Mais para o final do ano", disse a jornalistas.

Questionado, Haddad também negou que haja definição sobre a alíquota para lucros e dividendos e sobre a do Imposto de Renda para Pessoa Jurídica (IRPJ). “Não. Nós vamos começar as discussões internas da Fazenda, vamos apresentar para a área econômica, fazer o mesmo protocolo que a gente sempre faz para as coisas saírem bem feitas”, disse.

Uma proposta aprovada pela Câmara dos Deputados em 2021 e parada no Senado definia uma alíquota de 15% para a distribuição de lucros e dividendos das empresas para as pessoas físicas. Além disso, era prevista uma redução de sete pontos percentuais no imposto das empresas e de até um ponto percentual na alíquota de contribuição social.

O ministro afirmou que o governo não deve aproveitar o texto aprovado em tramitação e enviará uma nova proposta. "Não devemos aproveitá-la, não. Nesse caso é lei ordinária, não é PEC”, declarou.

Desoneração da folha



O ministro adiantou que a desoneração da folha de pagamento deve vir de "forma combinada" na segunda fase da reforma. Para Haddad, seria muito ruim misturar a discussão com a reforma que está no Senado. "Você vai misturar assuntos muito diferentes e comprometer a reforma sobre o consumo", avaliou.

Haddad disse, ainda, que o governo federal não está contando com eventuais recursos da reforma do Imposto de Renda para tentar cumprir a meta de zerar o deficit das contas do governo em 2024.



Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.